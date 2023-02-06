مرصد الزلازل الأردني: تسجيل 130 هزة أرضية على الأقل عقب زلزال تركيا وسوريا

قال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان إن محطات الرصد سجلت، اليوم الاثنين، 130 هزة أرضية على الأقل، بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجرًا بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر وزلزل سوريا أيضًا.

وأوضح سويدان أن الزلزال الذي شعر به المواطنون في الأردن هو الزلزال الأول، وهو قوي جدا وكارثي ومدمر، لكنه بعيد عن الأردن.

وأضاف: "كانت هناك زلازل كثيرة قوتها بين 3 و4.3 درجة، وحتى الساعة 1:25 مساء وصل العدد إلى 130 زلزالا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الزلازل الارتدادية تكون قوتها أقل من الزلزال الرئيسي.

وأشار سويدان إلى أن الأردن ومنطقة الشرق الأوسط تاريخيا تعرضت لزلازل، منها زلزال أريحا عام 1927، وحصل فيه دمار كبير وخسائر بالأرواح البشرية وقدرت قوته بـ6.5 درجة، وكذلك هزة أرضية سنة 1837 وسمي بزلزال "صفد" وقُدر بـ6.5 درجة وكان زلزالا مدمرا، أما عام 1995 حدث زلزال في البحر الأحمر وكانت قوته 7.3 درجة شعر به السكان في الأردن والشرق الأوسط، وحدث زلزال في البحر الميت عام 2004 قوته 5 درجات شعر به الشرق الأوسط بشكل كامل.