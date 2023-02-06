حزب الله يعرب عن تضامنه مع الشعبين السوري والتركي

أعرب حزب الله في بيان، مساء اليوم الإثنين، عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر اليوم وأدى إلى سقوط آلاف الضحايا والجرحى.

وقال البيان "يعرب حزب الله عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي في المصاب الكبير الذي نزل بهما جراء الزلزال المدمر الذي حصل فجر اليوم، وأدّى إلى سقوط آلاف الضحايا والجرحى في البلدين الشقيقين".

ودعا حزب الله: "كل الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإنسانية إلى المبادرة الفورية بتقديم يد العون والمساعدة بكلّ المجالات الممكنة لإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض، وإسعاف الجرحى وانتشال الضحايا وإيواء المشردين، ووضع كل الإمكانات المُتاحة للتخفيف من المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها البلدان جرّاء هذه الكارثة".

وكانت هزة أرضية قوية قد ضربت فجر اليوم الإثنين، مناطق في تركيا وسوريا ولبنان، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والجرحى في تركيا وسوريا كما ألحقت دماراً واسعا في البلدين.

فيما لم تسفر الهزة الأرضية في لبنان عن سقوط ضحايا أو جرحى بل تسببت ببعض الأضرار المادية.