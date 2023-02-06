الزلزال يجمد نشاط كرة القدم في تركيا لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم تعليق النشاط الرياضي لأجل غير مسمي بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال الاتحاد التركي في بيانه:" بسبب الخسائر في الأرواح والمصابين وجهود البحث والإنقاذ المستمرة نتيجة الزلزال الذي شعر به العديد من المحافظات التركية تم تأجيل جميع المباريات التي كان من المقرر أن تُقام يوم الأربعاء 8 فبراير إلى تاريخ لاحق".

وأضاف:" رحم الله مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب بلادنا وتعازينا لذوي الأقارب وأمة مواطنينا والشفاء العاجل لمصابينا".

وضرب زلزال بقوّة 7.8 درجات فجر اليوم الإثنين جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة مسفرًا عن مقتل 500 شخص على الأقلّ في البلدين فضلاً عن أضرار جسيمة استنادا إلى حصيلة غير نهائية.