زلزال شرق المتوسط: أول بيان من مرصد حلوان عن تأثير الزلزال في مصر

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أعلن مرصد حلوان وقوع زلزال في منطقة شرق المتوسط بقوة 7.7 ريختر ولم يرد ما يفيد بوقوع خسائر في مصر.

وهذا أول تعليق من المرصد على الهزة الأرضية القوية التي ضربت مصر، والتي أثرت بشكل أكبر على تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق في الثالثة والثلث تقريبا بتوقيت القاهرة.

وأعلنت تركيا رسميا أن الزلزال قوته 7.8 على مقياس ريختر، بينما تراوحت القوة المسجلة من هيئات أخرى بين 7.4 و7.9 درجات.

وتعاني مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا من أضرار وخسائر جسيمة في الممتلكات والمباني، ولم يتم إعلان أي إحصائيات عن الضحايا، وسط توقعات بتسجيل عدد كبير منهم في تلك المناطق.

وفي لبنان عم الفزع المدن والقرى، وهرع الأهالي إلى الشوارع محتمين بالمساجد والكنائس، وسط نداءات بالابتعاد عن المباني المتهالكة والقديمة.

وشعر بالهزة المصريون المقيمون في القاهرة ومحافظات الدلتا، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر.