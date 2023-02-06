وزيرة الهجرة: أجهزة الدولة حريصة على تنفيذ رؤية القيادة السياسية والتعاون لتلبية احتياجات المواطنين

جندي: التصنيع فرصتنا لتوفير فرص العمل وتقليل الاستيراد

رئيس جهاز تنمية المشروعات: عملنا في المناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية بالمنوفية ووفرنا نحو 12,500 فرصة عمل

أسماء سرور

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حرص أجهزة الدولة على تنفيذ رؤية القيادة السياسية، والتعاون لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار دعم مسيرة الوطن نحو الاستقرار وبما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية من خلال توفير كافة سبل الدعم بالتعاون مع شركاء النجاح في مجالات؛ الصحة، والتعليم والتدريب وريادة الأعمال وبما يحقق مصالح كافة فئات المواطنين وللحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حرصا منا على حياة أبنائنا ولتحقيق طفرة تنموية تنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطن.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقدته الوزيرة مع أهالي محافظة المنوفية، وذلك ضمن فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية،

وأكدت استمرار جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وخاصة في مجالي التدريب والتعليم والصحة أو البناء وتطوير البنية التحتية وذلك بالتوازي مع جهود الدولة في الجمهورية الجديدة، في تطوير المشروعات القومية الكبري التي يتم تنفيذها لتعزيز أصول الدولة وتوفير حياة كريمة لكافة الفئات خاصة الفئات الأكثر احتياجا.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى جهود جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من تقديم فرص لتنمية المشروعات وريادة الأعمال للشباب.

كما وجهت التحية لمنظمات المجتمع المدني وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، تلك الجهات التي تعمل سويا بالتعاون مع وزارة الهجرة في تنفيذ العديد من الملفات المشتركة، خاصة المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، وكان سمة هذا التعاون هو الحرص الدائم على تعزيز التعاون والشراكة في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق النهضة لبلدنا الحبيب، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المحيطة بنا، بجانب الحرص على إطلاق المشروعات القومية في شتى ربوع الوطن.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مستمر، من خلال الاتفاق والتنسيق مع الجهاز لتقديم تسهيلات للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجهاز كبديل عن الهجرة غير الشرعية.

وأشارت الوزيرة إلى تقديم التسهيلات لإقامة مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظات المختلفة من خلال مساهمة الجهاز في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" بـ ١٤ محافظة مختلفة وتصميم تدريبات للشباب لبدء مشروعات صغيرة، فضلاً عن الاهتمام بالبنية التحتية وترميم وبناء المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية، وكذلك مشروعات محو الأمية بقيمة ملياري جنيه، وتوفير فرص العمل بالداخل والخارج لتوفير فرص العمل بالخارج بأجور عادلة لشبابنا.

وثمنت السفيرة سها جندي، ما قدمه جهاز تنمية المشروعات من دعم للشباب في مختلف المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ومن بينها محافظة المنوفية، حيث أشادت بقصص النجاح التي عرضها فرع الجهاز بالمنوفية.

وأضافت أن التصنيع يضمن فرص عمل جديدة للشباب، بجانب ما يقوم به من دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة، وسد احتياجات السوق المحلي، وهو ما نحرص على دعمه والترويج له خلال كل زيارات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

فيما أوضح إيهاب حجازي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنوفية، أن الجهاز عمل في المراكز الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية بهدف إحداث تنمية حقيقية فيها ودعم شباب تلك المراكز، بميزانية إجمالية بلغت 10.5 مليون جنيه، من بينها 3.5 مليون جنيه، لعدد 3 مشروعات بالتعاون مع 3جمعيات أهلية، تمثلت مخرجاتها في تدريب عدد 250 متدربا، وإقامة عدد 140 مشروعا وكذلك توعية صحية لعدد 7800 أسرة وتوفير عدد 47 فرصة عمل بالإضافة إلى محو أمية 600 فرد وتوفير عدد 62 فرصة عمل، وبالنسبة لمشروعات البنية الأساسية، بلغ عددها 5 مشروعات بقيمة 7 مليون جنيه، ووفرت عدد12.411 ألف يومية عمل، لصالح أهالي القرى التي تنفذ بها تلك المشروعات.

وأكد حجازي أن الجهاز يدعم جهود الدولة لمساعدة الشباب في إطلاق مشروعاتهم وتقديم الخدمات والاستشارات وإنجاز أوراق الشركات الصغيرة من ترخيص وسجل تجاري وضريبي وغيره، مشيرا إلى أن القانون يسهم في دعم المشروعات الصغيرة بالتعاون بين الحكومة والقطاع غير الرسمي، بالإضافة لجهود الجهاز لتنفيذ برامج تدريبية على المهارات الحياتية والحرفية وريادة الأعمال، ومن بينها التعريف بالقدرات وإطلاق المشروعات وتحسين المشروعات المنطلقة بالفعل، بجانب تأهيل السيدات على مبادئ إدارة الأعمال، في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما ذكر حجازي قصص نجاح لاثنين من شباب المحافظة حصلوا على دعم واستشارات من جهاز تنمية المشروعات، في مجالي تصنيع السجاد اليدوي، وتجميع اللمبات الكهربائية وسحب الأسلاك، ومن بينها تجربة فهمي الميهي، صاحب مشروع تصنيع سحب سلك وكابلات وتجميع لمبات اليد، والذي حكي قصته مع عمل مشروعه الخاص "المهن لصناعة السلك واللمبات الكهربائية"، والانضمام إلى حاضنة الأعمال في "تَلا" عام 2022، لتوفير احتياجات أهل المحافظة وتوفير منتج عالي الجودة وبسعر مناسب، لتقليل الاعتماد على المستورد، وبداية التصدير للخارج، وتوفير فرص العمل للشباب، بجانب الاستفادة من خبرات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنتاج منتج بمكون مصري بلغ نحو 85%، وتوفير نحو 80 فرصة عمل للشباب.

وفي السياق ذاته، تناول خطوات تصنيع السجاد اليدوي، وما قدمه حسن البروجي خلال عرض تجربته، بداية من العمل في مصنع للسجاد اليدوي لاكتساب الخبرة اللازمة، وعمله على فتح مشروعه الخاص به لاحقًا في منطقة كمشوش بمركز منوف، بدعم جهاز تنمية المشروعات، بتمويل بلغ 200 ألف جنيه، والحصول على التدريب والاستشارات اللازمة، ما أهله ليصبح واحدًا من أبرز المُصنعين في المنوفية، لتوفير احتياجات السوق المحلية والمساعدة في توفير العملة الصعبة، والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية مثل معرض تراثنا وديارنا، ومعارض في ميلانو بإيطاليا.

وأكد الشباب أننا قادرون على تحقيق أحلامنا وتصدير منتجاتنا المتقنة إلى العالم كله، فالصانع المصري مبدع ويحمل جينات الفن منذ عهد الفراعنة، ولدينا الخبرات والمواد المتميزة التي يمكن المنافسة بها في أي مكان، حيث وجهوا رسائلهم أن يبدأ الشباب في العمل واحتراف مجال وإتقانه قبل التفكير في عمل مشروع، حتى يمكنهم النجاح فيه.