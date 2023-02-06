محمد رمضان: بنقدم فن هيفضل عايش أكتر من اللي عمله الفراعنة

كُرم الفنان محمد رمضان، في حفل افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي تُقام فعالياته من الثالث إلى التاسع من شهر فبراير الجاري.

وعبر محمد رمضان، خلال حفل الافتتاح، عن تشرفه الكبير بأنه تسلم الجائزة من الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، كما اعتبر أن الرسالة من الفن حاليا تتخطى ما قدمه الفراعنة من فنون معمارية.

وقال أن وجود أسرة الفن في محافظة الأقصر تحتم عليهم المحافظة على الفنون التي سطرها الفراعنة.

وأضاف: "لازم نحافظ على اللي عملوه جدودنا بالأدوات بتاعتنا.. زمان اشتغلوا فن آخر هو فن المعمار بمقاييسهم وده فن عظيم وخالد .. إحنا كمان بنقدم فن هيفضل عايش أكتر من اللي عمله الفراعنة".

وتقام الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تحت شعار "سينما خلود زمان"، بمشاركة أفلام من 30 دولة، منها رواندا، تونس، بوركينا فاسو، بلجيكا، السنغال، ألمانيا، لوكسمبورج، الولايات المتحدة الأمريكية، نيجيريا، فرنسا، الجزائر، موزمبيق، بوروندى، والدولة ضيفة الشرف السنغال.

ويشارك في المهرجان 31 فيلما، تتنافس على مسابقات الأفلام الروائية الطويلة، والقصيرة، وأفلام الدياسبورا.