غياب محتمل لنجم برشلونة عن مواجهة يونايتد بالدوري الأوروبي

أكد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إصابة لاعبه المخضرم سيرخيو بوسكيتس قائد الفريق بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة الفريق، التي فاز فيها على أشبيلية 3 / صفر أمس الأحد بالدوري الإسباني.

وتحوم الشكوك بشدة الآن حول قدرة بوسكيتس /34 عاما/ على اللحاق بمباراة الفريق المرتقبة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبوع المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي.

وتعرض بوسكيتس للإصابة بعد أربع دقائق فقط من بداية مباراة الأمس، إثر تدخل من يوسف النصيري مهاجم أشبيلية، وجرى استبداله في الدقيقة الثامنة من المباراة. وخضع بوسكيتس، الذي شارك في 27 من 31 مباراة خاضها برشلونة هذا الموسم، للفحص بالأشعة اليوم الاثنين وتبينت إصابته بالتواء في كاحل القدم اليسرى.

ولم يعلن النادي الكتالوني عن موعد محدد رسميا لعودة بوسكيتس إلى المشاركة في المباريات، ولكن تقارير أشارت إلى أن اللاعب الدولي السابق سيغيب عن صفوف برشلونة لفترة لن تقل عن أسبوعين، ما يعني عدم مشاركته مع الفريق في مباريات فياريال وقادش بالدوري الإسباني ومانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي.

وبعد مباراة مانشستر يونايتد في 16 فبراير الحالي ببرشلونة، سيحل الفريق ضيفا على نفس الفريق الإنجليزي إيابا في الأسبوع التالي قبل اختتام مبارياته في فبراير الحالي بمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني.

ولم يتضح بعد مستقبل بوسكيتس مع برشلونة فيما بعد الموسم الحالي، حيث أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق مجددا هذا الأسبوع أن الكلمة الأخيرة ستكون للاعب بشأن استمراره أو رحيله عن صفوف الفريق.

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني حاليا بفارق ثماني نقاط أمام منافسه التقليد العنيد ريال مدريد حامل لقب البطولة، والذي خسر أمام مضيفه ريال مايوركا صفر / 1 أمس الأحد.