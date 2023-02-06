مصادر لـ(د ب أ): وصول طائرة مساعدات إيرانية لمطار دمشق الدولي

كشفت مصادر في مطار دمشق الدولي، مساء اليوم الإثنين، النقاب عن وصول طائرة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي وهي تحمل 45 طنًا من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب.أ)، إنه من المقرر أيضا أن تصل بعد ساعة من الآن طائرة عراقية تحمل 60 طنا من المساعدات الإنسانية.

ووفقا للمصادر ذاتها، من المقرر أن تصل عند الساعة الخامسة صباحا، بالتوقيت المحلي، طائرتان روسيتان تحملان مساعدات للمتضررين إلى مطار الباسل في اللاذقية.

يشار إلى أن زلزالا مدمرًا ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.