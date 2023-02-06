كوريا الجنوبية: 32% زيادة في تكاليف الكهرباء والغاز والتدفئة خلال يناير

تبين أن تكاليف الكهرباء والغاز والتدفئة في كوريا الجنوبية قد شهدت ارتفاعا بنسبة تزيد على 30% في شهر يناير الماضي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتسجل بذلك أعلى مستويات للزيادة منذ شهر أبريل من عام 1988.



وأفادت شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، بأن معدل الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية سجل في يناير الماضي أعلى مستوياته منذ عامين.



ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية أمس الأحد، فقد بلغ مؤشر تكاليف الكهرباء والغاز والتدفئة 135.75 نقطة في شهر يناير الماضي، بزيادة نسبتها 31.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وأشار التقرير إلى أن تكاليف الكهرباء زادت بنسبة 29.5%، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ شهر يناير من عام 1981، أما تكاليف الغاز والتدفئة فشهدت زيادة بنسبة 36.2% و34% على التوالي في يناير.



وقال التقرير إن اتجاه ارتفاع أسعار المستهلكين بدأ يتراجع بعد أن وصل معدل الارتفاع إلى ذروته بـ6.3% في شهر يوليو من العام الماضي، لكن المؤشر الإدراكي لأسعار المواد الغذائية يظل مرتفعا.