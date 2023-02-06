لجنة من الري للمرور على المناطق الحرجة بالإسكندرية بعد الهبوط الأرضي في سيدي بشر

قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد غانم، إن الوزير هاني سويلم وجه بتشكيل لجنة للمرور على المناطق "الحرجة" في الإسكندرية لتحديد أسلوب التعامل الأمثل مع كل منطقة لتعزيز قدرتها على التعامل مع النوّات.

وأوضح غانم، لـ"الشروق"، أن اللجنة تضم ممثلين عن هيئة حماية الشواطئ ومعهدي بحوث الشواطئ والإنشاءات بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية، وأنها ستبدأ عملها صباح غدٍ.

وعن واقعة الهبوط الأرضي في رصيف كورنيش الإسكندرية بمنطقة سيدي بشر، أوضح متحدث "الري" أنه نتج عن الأمواج العنيفة المصاحبة لنوّة الكرم، وهي معروفة لدى أهل الإسكندرية.

وأوضح أن شدّة الأمواج وارتفاعها، الذي بلغ 5 أمتار، تسبب في خروج بعض الرمال أسفل الرصيف على مسافة 20 مترًا.

وأشار إلى أن أجهزة هيئة حماية الشواطئ نفذت إجراءات حماية عاجلة بإنزال كمية من الأحجار أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أي فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر، فيما بدأت اليوم وضع بلوكات خرسانية كبيرة لعمل حماية دائمة لهذه المنطقة.