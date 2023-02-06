بريطانيا تواجه اليوم أكبر إضراب لقطاع الصحة

حذرت هيئة الخدمة الصحية الوطنية البريطانية، من أنها بصدد مواجهة أسوأ أيام الاضطرابات حتى الآن، حيث من المقرر أن يضرب عشرات الآلاف من الممرضات والعاملين في خدمات الإسعاف بإنجلترا عن العمل، دعما للنزاع القائم بشأن الاجور.



وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، بأن الإضراب الصناعي المقرر اليوم الاثنين، والمتوقع أن يكون أكبر إضراب في تاريخ هيئة الخدمة الصحية الوطنية، يمثل المرة الأولى التي تتوقف فيها المجموعتان عن العمل في نفس اليوم، وذلك خلال الموجة الحالية من النزاعات التي تتعرض لها الخدمات العامة في البلاد.



ودفع الاضراب مقدمي خدمات الرعاية الصحية، على حث المواطنين على استخدام خدمات الطوارئ "بحكمة"، حيث حذر من أن الخدمة بأكملها تقترب من "نقطة الأزمة".



ومن المقرر أن تعود طواقم خدمات الإسعاف ومسؤولو الاتصالات إلى العمل يوم غد الثلاثاء، ولكن من المقرر أن تنظم الإضراب مجددا يوم الجمعة المقبل.