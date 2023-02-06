 صفحات التواصل الاجتماعي تنشر أرقام وأماكن الإيواء في بعض المناطق السورية - بوابة الشروق
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صفحات التواصل الاجتماعي تنشر أرقام وأماكن الإيواء في بعض المناطق السورية

الشيماء أحمد فاروق:
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 10:57 م | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 10:57 م

لا تزال أخبار الزلزال المدمر وتبعاته التي حدثت صباح اليوم الإثنين، في تركيا وآثارها مستمرة، حيث أدى الزلزال إلى سقوط عشرات الضحايا من القتلى والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 حالة وفاة و639 إصابة معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

ونشطت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي؛ للمساعدة ونشر أرقام لمساعدة السوريين في عدد من المناطق المتضررة أو المعرضة لمخاطر الزلزال، ومنها "الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق، وهي منظمة مجتمعية مدنية سورية تأسست عام 2008"، حيث نشرت أكثر من تغريدة عبر منصاتها لمساعدة المواطنين.

وكانت بدايتها مع تحذيرات إخلاء المباني التي تعرضت لتصدعات بسبب الزلزال.

وأوضح المنشور، أنواع التصدعات التي يجب ملاحظتها مثل "الشروخ المائلة بزاوية في الجدران" و"التصدعات في السلالم بأي منطقة بها"، التصدعات في أي من أعمدة المنزل، و"التصدعات الأفقية بين السقف والحائط".

كما صدر منشور آخر عن مراكز الإيواء في حلب، وهي "حي هنانو - الشيخ طه مركز التأهيل والتدريب السكك الحديدية- مدرسة سليمان الخاطر حي صلاح الدين- مدرسة محمد الدرة حي صلاح الدين- مزارع بلدة أورم الكبرى"، ومدارس "المعتصم والتحرير، ومدرسة سامي هان ومدرسة الجواهري ومدرسة نديم نحاس، ومدرسة الوليد بن عبدالملك".

ونشرت الأمانة السورية للتنمية أرقام التواصل مع منارات الأمانة السورية في المناطق المتضررة، وهي منارة حماة (09343043813- 0943043755- 0943043780) منار حلب (0943043796- 0997995803- 0997995687) ومنارات اللاذقية (0943044005-0943043725 – 0943044006).

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