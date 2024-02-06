محافظ القليوبية يسلم 10 قوارب صيد لصيادين من الأسر الأولى بالرعاية

سلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى المكونة من 10 قوارب صيد لـ10 صيادين من أبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية ليتم توزيعها عليهم بالمجان؛ تمهيداً لبدء النشاط بالمحافظة، وتسليم دفعات أخرى لصيادين آخرين للعمل على دعم هذه الفئة.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، والعمل على خدمة الأسر الأولى بالرعاية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع الأهلي، ومؤسسة شفا مصر للأعمال الخيرية.

من جانبه قدم المحافظ، الشكر لمؤسسة شفا مصر للأعمال الخيرية على التعاون المثمر وحرصها على دعم الأسر الأولى بالرعاية من الصيادين، والتنسيق لتسليم دفعات أخرى لمنع القوارب القديمة التي كانوا يستخدمونها وتشكل خطرا على حياتهم.

وأشار إلى أن المحافظة حرصت على إنهاء كل التراخيص اللازمة لهم بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومكتب مصايد مدينة بنها، وإصدار الشهادات التأمينية اللازمة لجميع الصيادين المقيدين.

وأكد المحافظ، خلال لقائه بالصيادين على دعمه واهتمامه بهم وتمكينهم اقتصاديا، وحمايتهم اجتماعيا وأسرهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم، مطالبهم بالعمل على صيانتها وتوفير سبل الأمان حفاظا على أرواحهم وأسرهم.

وشدد على دعمه المتواصل لبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي التي تجريها مديرية التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف مكافحة شاملة للفقر لتحويل الفقراء من متلقي للمساعدات إلى قوة إنتاجية.