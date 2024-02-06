ارتفاع كبير للوفيات الناجمة عن هجمات أسماك القرش على البشر في 2023

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن هجمات أسماك القرش التي لم تنجم عن استفزاز البشر لها، في جميع أنحاء العالم في عام 2023 إلى 10، أي ما يقرب من ضعف متوسط السنوات الخمس السابقة، وفقا لملف هجوم أسماك القرش الدولي (إيساف) الذي تحتفظ به جامعة فلوريدا.

وفي بيانات نشرت يوم الاثنين، أكد باحثو إيساف 14 حالة وفاة مرتبطة بأسماك القرش، بما في ذلك 10 حالات مصنفة على أنها غير ناجمة عن استفزاز للقرش.

ويقترب هذا الرقم من ضعف متوسط ست وفيات غير مستفزة للقرش سنويا في 2018-22.

وقال تقرير إيساف إن هناك 69 عضة قرش على البشر غير ناجمة عن استفزاز البشر للقرش و22 عضة ناجمة عن استفزاز. ويتماشى هذا الرقم مع متوسط 63 هجوما سنويا في فترة الخمس سنوات من 2018 إلى 2022.

وقال جافين نايلور، مدير برنامج أبحاث أسماك القرش في متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي: "هذا ضمن نطاق العدد الطبيعي للعضات، على الرغم من أن الوفيات مثيرة للقلق بعض الشيء هذا العام".

ووقعت معظم الهجمات في الولايات المتحدة بـ 36 هجوما منها هجومان مميتان، وأستراليا التي شهدت 15 هجوما بما في ذلك أربعة هجمات مميتة. وقالت إيساف إن ثلاثة من الوفيات الأربعة في أستراليا كانت بسبب عضات من أسماك القرش البيضاء على راكبي الأمواج.

ووقعت ثلاث من الوفيات الأسترالية حول شبه جزيرة آير قبالة ساحل جنوب أستراليا، وهي وجهة نائية لركوب الأمواج موطنا لمستعمرات الفقمة وأسماك القرش البيضاء.