مزارعون يغلقون طرقا سريعة في هولندا احتجاجا على قوانين البيئة

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أغلق مئات المزارعين الهولنديين، عدة طرق سريعة في هولندا مساء أمس الاثنين.

وأعلنت الشرطة في شرق هولندا، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، أن المزارعين أضرموا النيران بحزم من القش والخشب.

وألقى المزارعون، السماد والطين والقمامة على الطرق وأمام مباني البلدية، مما قد يعرض سلامة سائقي السيارات الآخرين للخطر.

وقالت شرطة مقاطعة جيلديرلاند: "التظاهرات مسموح بها في حدود القانون، ولكن هذا ليس هو الحال هنا".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن نحو 150 جرارا تجمعوا على الطريق السريع "ايه 50" بالقرب من أبلدورن، حيث أضرم المزارعون النيران وأطلقوا الألعاب النارية.

وذكرت تقارير الشرطة أنه تم إغلاق الطريق السريع "ايه 7" أيضا في شمال أمستردام بالقرب من بورميريند بعدما أضرم المزارعون النار في حزم القش وإطارات السيارات.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وكان المزارعون يحتجون على قوانين البيئة والسياسة الزراعية الأوروبية.

ويتظاهر المزارعون الهولنديون، مرارا وتكرارا ضد قوانين البيئة منذ عام 2019.

وتشهد أوروبا احتجاجات للمزارعين للتعبير عن شكواهم من انخفاض أسعار البيع وارتفاع التكاليف واللائحة التنظيمية المغلظة، ورخص الواردات ومجموعة من الشكاوى الأخرى.