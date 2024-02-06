بلينكن يناقش رد حماس على اتفاق الإطار مع الإسرائيليين الأربعاء

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن جهود بلاده ممتدة للوصول إلى هدنة ممتدة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثان، في الدوحة، مساء الثلاثاء، أن الهدنة التي تم التوصل إليها مسبقًا قادت للإفراج عن 105 محتجزين وزيادة واضحة في حجم المساعدات التي تدخل غزة.

وأشار إلى أنّ هناك مقترحًا جادًا لا يعني فقط العودة للاتفاق السابق بل توسيعه، موضحًا أنّ حركة حماس ردت على اتفاق الإطار، وأنه سيناقش مع الحكومة الإسرائيلية غدًا.

ولفت إلى أنّ الكثير من العمل لا يزال قائمًا، مشددا على أن التوصل لاتفاق أمر مهم وضروري، وأن العمل يتم بلا هوادة من أجل تحقيقه.

وأشار إلى أن لقاءاته في القاهرة والرياض والدوحة ركزت على ضمان إمكانية استخدام أي هدنة لتدعيم خطة مرحلة ما بعد الحرب في غزة من ناحية الأمن وإعادة البناء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة حماس، أنه سلّمت ردها حول اتفاق إطار باريس إلى مصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقالت حماس في بيان، مساء الثلاثاء، إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

وأضافت: «نثمن دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا».

وتابعت: «نحيي شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، فإننا نؤكد أننا في حركة حماس ومع كافة القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته».