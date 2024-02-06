المحكمة الانتخابية في السلفادور تطالب بإعادة فرز نسبة كبيرة من الأصوات

قالت رئيسة المحكمة الانتخابية العليا في السلفادور يوم الاثنين إنه يجب إعادة فرز نسبة كبيرة من الأصوات المدلى بها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بسبب مشاكل فنية.

وذكرت دورا مارتينيز أنه سيتعين فحص ما يقرب من 30% من صناديق الاقتراع المستخدمة في الانتخابات الرئاسية وجميع صناديق الاقتراع المستخدمة في الانتخابات البرلمانية في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وبعد فرز 70% من الأصوات ، كان الرئيس نجيب أبو كيلة في المقدمة بنسبة 83% صباح الاثنين.

ولكن منذ ذلك الحين، لم يتم تحديث النتائج في النظام الإلكتروني للسلطة الانتخابية.

وكان التأخير في نتائج الانتخابات البرلمانية أكثر خطورة. وتم فرز 5% فقط من الأصوات حتى الآن.

وأبلغت وسائل الإعلام المحلية عن مشاكل مثل ازدواجية الأصوات عند تحميل البيانات على النظام الإلكتروني.

وكان أبو كيلة قد أعلن بالفعل فوزه في الانتخابات في وقت متأخر من يوم الأحد قبل إعلان النتائج الأولية. كما أعلن أن حزبه "أفكار جديدة" قد فاز بما لا يقل عن 58 مقعدا من مقاعد برلمان السلفادور البالغ عددها 60 مقعدا.

ويعرف رئيس الدولة المحافظ بحملته على الجريمة ونهجه الاستبدادي. ويحظر دستور السلفادور في الواقع إعادة الانتخاب المباشر للرئيس. ومع ذلك، سمح القضاة الدستوريون الموالون للحكومة لأبو كيلة بالترشح.

وللتحايل على الحظر ، يتعين على رئيس الدولة فقط أخذ إجازة لمدة ستة أشهر حتى يوم التنصيب المخطط له في أول حزيران/يونيو.