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الاتحاد الأوروبي يجعل تقييمات الاستدامة للشركات أكثر شفافية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 5:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 5:57 ص

اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على متطلبات أكثر صرامة لتصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وما يتعلق بالشركات.

ومع قواعد الشفافية الجديدة، يجب أن يكون من الأكثر سهولة على المستثمرين اختيار أشكال الاستثمار المستدامة.

وتقيم هذه التصنيفات من بين أمور أخرى مدى تأثير أنشطة شركة ما على البيئة والقضايا الاجتماعية والموظفين وكيف تؤثر هذه العوامل بدورها على أعمال الشركة.

وتهدف القواعد الجديدة إلى جعل هذه التصنيفات أكثر موثوقية وأسهل في المقارنة. وفي المستقبل، يجب أن يكون مقدمو تصنيفات الحوكمة مرخصين وخاضعين لإشراف هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية.

ويجب أن تفي بمتطلبات الشفافية فيما يتعلق بالمنهجية ومصادر المعلومات.

وقالت المقررة المسؤولة أورور لالوك: "تشكل هذه الاتفاقية إنجازا تاريخيا للتمويل المستدام. لقد حان الوقت لوضع قواعد واضحة من أجل تحسين الشفافية في عملية تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية والخاصة بالشركات وبالتالي استعادة الثقة في قطاع التمويل المستدام".

ولا يزال على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبني هذا التوجيه. وفي معظم الحالات يعد هذا مجرد إجراء شكلي.

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