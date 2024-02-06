محافظ القليوبية يتابع تطورات حادث انفجار أنبوبة غاز بمخزن أثاث مكتبي في شبين القناطر

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ، تطورات حادث انفجار أنبوبة غاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر، بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، وأحمد عبد الهادي مدير إدارة الأزمات والكوارث.

ويذكر أن المكان عبارة عن غرفتين ودورة مياه باسم مصلح موسى محمد، 54 سنة، المقيم بعرب العليقات في الخانكة، والذي أصيب بالحادث بعدة جروح وحروق وتم نقله إلى مستشفى شبين القناطر المركزي.

وجرى استخراج جثتين من تحت الأنقاض نتيجة سقوط مبنى المخزن، واتخذت الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث، بحضور خالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر ومأمور مركز الشرطة وجميع الجهات التنفيذية، حيث تم غلق محابس الغاز حفاظا على الأرواح.

ووجه المحافظ، الحماية المدنية بالتنسيق مع الغاز بالتعامل مع الحادث وانتشال الجثامين، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانات عاجلة لأسرهم.

وكلف المحافظ، الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية للمصاب لحين تماثله للشفاء.