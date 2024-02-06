قطر: واجهنا تحديات في الوصول لقادة حماس في غزة للرد على اتفاق الإطار

قال رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثان، إن ما يحدث على الأرض في قطاع غزة يؤثر على مسيرة المفاوضات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في الدوحة، مساء الثلاثاء، أن التواصل كانت به بعض التحديات من أجل الوصول لقادة حماس في غزة والحصول على ردهم.

وأوضح أنّ حركة حماس سلمت ردها على اتفاق الإطار، واصفًا الأمر بأنه أصبح واعدًا بشكل أكبر، وعبر عن أمله في الوصول إلى نتائج إيجابية في الفترة المقبل.

ولفت إلى أنه تم تسليم الرد إلى الجانب الإسرائيلي، موضحًا أن الأمر سيخضع للمزيد من التفاوض حول تفاصيل الاتفاق.

وعبر عن تطلعات بلاده للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية.