إبراهيم عيسى: الاقتصاد ليس ترفا وأصبح طرفا في حوار كل بيت مصري

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحديث في كل نجع وكل مدينة وقرية في مصر عن الاقتصاد، مشددًا على أن الحديث حول الاقتصاد ليس ترفًا وأصبح طرفًا في حوار كل بيت المصري، لافتا إلى أن الخبرات الاقتصادية بدأت تتكون في كل بيت مصري جراء الوضع الحالي.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنّ هناك اهتمامات بكل أرقام دقيقة بشأن الاقتصاد المصري وكأنها تتابع مباراة كرة قدم وتدقق في الأرقام، متابعا: الاقتصاد عمود فقري في الحياة المصرية وهو ما يجعلنا أكثر اهتمامًا ووعيًا وتوثيق ما نتحدث وجدية الطرح والنقاش، أمام فكي رحى بين التفاؤل المفرط الذي يصل لحد تجاوز المنطق والعلم أو التشاؤم المفرط الذي يصل لحد اليأس وتحطيم الأبواب.

وأوضح الاعلامي إبراهيم عيسى، أنه لا بد من ترشيد العقل وتجنيب العواطف ويكون لدينا قدر من الثبات الانفعالي، مشددًا على أنه لا بد من تجنيب العاطفة في التفكير للوصول إلى حلول للأزمة الحالية.