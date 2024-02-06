إطلاق سراح الشاهد الرئيسي في محاكمة وايركارد الألمانية من السجن بعد 3 أعوام

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أطلقت السلطات الألمانية سراح الشاهد الرئيسي للادعاء الألماني في محاكمة الاحتيال الواسعة النطاق لشركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع، من السجن بعد أكثر من 3.5 أعوام.

وعلقت محكمة إقليمية في ميونخ مذكرة الاعتقال الخاصة بأوليفر بيلينهاوس، وفقا لشروط صارمة، حسبما قال متحدث قضائي اليوم الثلاثاء.

وكان بيلينهاوس يعمل لدى وايركارد في دبي حتى عام 2020.

وعاد بيلينهاوس إلى وطنه ألمانيا لمواجهة العدالة في صيف 2020، بعد الانهيار المذهل للشركة. وأمر مكتب المدعى العالم في ميونخ سريعا باعتقاله.

ومنذ ديسمبر 2022، خضع بيلينهاوس للمحاكمة مع الرئيس التنفيذي السابق لوايركارد ماركوس براون وكبير المحاسبين، الذي تم إطلاق سراحه قبل بدء المحاكمة.

ويتهم الادعاء العام المديرين الثلاثة مع العديد من الشركاء بتزييف ميزانيات عمومية أظهرت صفقات وهمية بقيمة مليارات.

ويقدر ممثلو الادعاء الأضرار التي لحقت بالمقرضين بنحو 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار)، في أكبر محاكمة احتيال في ألمانيا منذ عام 1945.

ويركز الادعاء قضيته بدرجة كبيرة على شهادة بيلينهاوس.