المزارعون الإسبان ينظمون احتجاجات للمطالبة بأسعار عادلة لمنتجاتهم

انضم المزارعون في إسبانيا إلى نظرائهم المزارعين في ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى والذين احتجوا مؤخرا، واستقلوا جراراتهم اليوم الثلاثاء لإغلاق الطرق السريعة وطرق المناطق الريفية وطرق الوصول إلى الموانئ والأسواق الكبيرة والمناطق الصناعية.

وبدأت المظاهرات في ساعات الصباح الباكر في العديد من المناطق، بما فى ذلك مدريد وبرشلونة وفالنسيا ومالقة وسرقسطة. وأدت عمليات الحصار فى بعض الحالات إلى اختناقات مرورية امتدت لعدة كيلومترات.

ويطالب المزارعون بأسعار عادلة لمنتجاتهم، والإبقاء على التخفيض الضريبي لوقود الديزل المخصص للأغراض الزراعية، وفرض ضوابط أكثر صرامة على الواردات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والحد من البيروقراطية وغيرها من الامتيازات.

وكتبت نقابة المزارعين ومربى الماشية فى أسبانيا سى أو إيه جى وهى أكبر النقابات على موقع إكس تقول إن "هناك فرقا بنسبة 880% بين السعر الذي يحصل عليه المزارع مقابل كيلو الليمون 20ر0 يورو أى مايوازى ( 21ر0 دولار) - وبين ما يدفعه المستهلك مقابله وهو 96ر1 يورو". وجاء فى ختام المنشور المطالبة بـ«أسعار عادلة».

وتعتبر إسبانيا حديقة الفواكه والخضروات في أوروبا. وحمل المتظاهرون، اليوم الثلاثاء، لافتات كتب عليها “نهايتنا ستجلب لكم الجوع”.

وفي بلد الوليد، التى تقع على بعد أقل من 200 كيلومتر بقليل شمال غرب مدريد، ترددت أنباء بأنه تم اعتقال أحد المتظاهرين بتهمة مهاجمة رجل شرطة، وفيما عدا ذلك كانت الاحتجاجات سلمية.

وتمت الدعوة إلى هذا الاحتجاج الأول على مستوى البلاد من قبل أهم ثلاث منظمات للمزارعين في إسبانيا وجرى بالفعل تنظيم مظاهرات أصغر في بعض المناطق خلال الأيام القليلة الماضية.

ويقول المنظمون إن الاحتجاجات ستستمر حتى نهاية فبراير على الأقل.