قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنهم تسلموا ردا من حركة حماس بشأن الاتفاق الإطاري حول هدنة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، حيث تضمن ملاحظات للحركة، وإن الرد في مجمله إيجابيا.

وبحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أوضح وزير الخارجية القطري أن رد حركة حماس يبعث على التفاؤل، مشيرا إلى أنه لن يخوض في التفاصيل الآن لحساسية المرحلة.

ومطلع فبراير، قال مسئول قطري لوكالة "رويترز" إن حركة حماس تلقت اقتراحا بشأن هدنة وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة "بشكل إيجابي" لكنها لم ترد بعد.

وأضاف المسئول أنه "لم يتم التوصل لاتفاق بعد"، موضحاً أن "حماس تلقت الاقتراح بشكل إيجابي ولكننا ننتظر ردهم".