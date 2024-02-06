إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، حملات إزالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، شملت إزالة 6 حالات تعد في المهد، على مساحات متفرقة من الأراضي الزراعية بقرى المركز.

كما تضمنت الجهود متابعة أعمال النظافة والتي تضمنت رفع القمامة وتجريف الأتربة والمخلفات بمداخل المدينة عدد من شوارعها، والطرق المؤدية إلى القرى ومداخل قرى جزيرة ببا، كفر ناصر، طنسا، السلطاني، قمبش، وقرية علي كيلاني وغيرها، فيما تم متابعة جهود شركات المرافق لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التقارير اليومية للجهود المبذولة والأنشطة الميدانية والأعمال المنفذة التي تقوم بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفاته بأهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن، وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع المجالات الحياتية.