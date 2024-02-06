الزراعة: عودة أذون استيراد الفراولة المصرية على المنصة الإلكترونية للسعودية

قال الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري، إن المملكة العربية السعودية وضعت إصدار أذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة، اعتبارا من يوم 1 فبراير الجاري ودخولها إلى السوق السعودي.

وأوضح موسى، في بيان لوزارة الزراعة، أنه لم يكن هناك حظرا على الفراولة المصرية، وأنه كان قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من دول العالم كافة، ومصر ليست معنية وحدها بالقرار.

وأضاف أن القرار لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.

ولفت إلى أن الحجر الزراعي المصري تلقى كتابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بعودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الاستيراد الإلكترونية للمملكة مع العلم بأن أذن الاستيراد صالح لمدة 15 يوما.



وأكد أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف أي تطورات في شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي.

وناشدت وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام، تحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو أخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية.