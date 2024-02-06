تقارير تشير لوقف السلطات السويدية التحقيقات في تخريب نورد ستريم

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أفادت عدة تقارير إعلامية بأن مكتب المدعي العام السويدي يعتزم إغلاق التحقيق قريبا في تخريب خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق.

وذكرت عدد من الصحف والقنوات الألمانية اليوم الثلاثاء، أن المدعي العام المسؤول ماتس ليونجفيست يرغب على ما يبدو في وقف الإجراءات.

ولم تتمكن السلطات السويدية على ما يبدو من تحديد أي مشتبه بهم ضمن سلطتها القضائية.

ونقلت صحيفة "إكسبريسن" السويدية أمس الاثنين عن يونجفيست أنه يعتزم اتخاذ قرار بشأن الأمر في الأيام المقبلة.

وأعلن مكتب المدعي العام اليوم، أن هذا القرار سيتم اتخاذه غدا الأربعاء على الأرجح، لكن لم يشر إلى ماهيته.

ويشار إلى أن قرار ليونجفيست لن يؤثر سوى على التحقيقات السويدية، وستتواصل الإجراءات الألمانية في القضية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن السلطات الألمانية قد تستفيد من الخطوة السويدية، حيث قد يتيح السويديون جميع الأدلة التي حصلوا عليها لها.

يذكر أن عدة انفجارات وقعت قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق في 26 سبتمبر 2022.

وتم اكتشاف أربعة تسريبات بعد فترة قصيرة في ثلاثة من أنابيب نورد ستريم الأربعة للغاز.

وكتب مبعوثو ألمانيا والدنمارك والسويد في رسالة مشتركة لمجلس الأمن الولى في صيف 2023 أن المحققين اكتشفوا أثارا لمواد متفجرة على يخت يفترض أنه تم استخدامه في التخريب.