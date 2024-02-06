أسترازينيكا تعتزم استثمار 300 مليون دولار بمنشأة جديدة للعلاج بالخلايا في أمريكا

أعلنت شركة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا اعتزامها استثمار 300 مليون دولار لإقامة منشأة على أحدث طراز في مدينة روكفيل بولاية ميريلاند الأمريكية لإطلاق منصات للعلاج بالخلايا في الولايات المتحدة والتي ستستخدم في تجارب أدوية السرطان وعلى نطاق تجاري في المستقبل.

وذكرت الشركة أن المنشأة ستوفر أكثر من 150 وظيفة جديدة عالية المهارة، وستركز على البداية على تصنيع العلاج بالخلايا تي، لكي تتيح إجراء التجارب السريرية على مستوى العالم.

وقال بام شينج النائب التنفيذي لرئيس أسترازينيكا للعمليات العالمية وتكنولوجيا المعلومات: "نحن متحمسون بشكل لا يصدق بأن أكثر من 150 وظيفة عالية المهارة سيتم توفيرها للوصول بعملنا العلمي وأدويتنا إلى مرحلة التجارب السريرية والتي يمكنها تغيير حياة المرضى حول العالم".

وأضاف أن "استثمار 300 مليون دولار سيسرع طموحنا لجعل الجيل الجديد من العلاج بالخلايا حقيقة، والتأكد من استعدادنا للتوسع وتلبية مطالب المرضى".

من ناحيته، قال ويز مور حاكم ولاية ميريلاند "أسترازينيكا وولاية ميريلاند يشتركان في الالتزام العميق بالابتكار. هذا يجعلنا ثنائي ممتاز لهذه المنشأة للجيل القادم من العلاج بالخلايا. هذا الاستثمار العلمي في قطاع العلوم الحيوية لدينا، سيساعد في المحافظة على ريادة ميريلاند في الصناعة ويعزز تفوقنا التنافسي".