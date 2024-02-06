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أعلن إمبراطور الإعلام الملياردير بيرون ألين بدء المحادثات مع شركة الإعلام والإنتاج السنيمائي الأمريكية بارامونت جلوبال للاستحواذ عليها مقابل 3ر14 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألين القول أن "بارامونت ردت على عرضنا ونحن نتواصل الآن رسميا"، مضيفا أنه التقى مع بوب باكيش الرئيس التنفيذي لشركة بارامونت أثناء حفل توزيع جوائز جرامي وقال له إنه سعيد للغاية بالعرض الذي قدمناه لشركته.

في المقابل رفض متحدث باسم بارامونت التعليق على هذه الأنباء. وتخضع الشركة حاليا لسيطرة أسرة رودستون.

يمتلك آلين حاليا قناة ويزر تشانل وسلسلة من المحطات التلفزيونية المحلية في الولايات المتحدة. وقدم في الأسبوع الماضي عرضا لشراء بارامونت التي تمتلك شبكة سي.بي.إس التلفزيونية إلى جانب مجموعة من القنوات المشفرة مثل إم.تي.في وشركة بارامونت بيكتشرز للإنتاج السنيمائي.

وتصل القيمة الإجمالية المحتملة للصفقة إلى حوالي 30 مليار دولار بعد إضافة الديون المستحقة على بارامونت.

وبحسب مصادر مطلعة شكل مجلس إدارة بارامونت لجنة للتعامل مع عروض الشراء المحتملة. ولا تضم اللجنة رئيسة مجلس الإدارة شيري رودستون التي تمتلك عائلتها 77% من حقوق التصويت في الشركة.

يذكر أن المناقشات بشأن صفقة محتملة مستمرة لعدة شهور، بعد أن بدأ ديفيد إليسون المنتج السنيمائي والتلفزيوني الحديث عن الاستحواذ على شركة ناشيونال أميوزمينت وهي شركة قابضة تمتلك أسهم عائلة رودستون في بارامونت. ويبحث إليسون أيضا إمكانية دمج بارامونت مع شركته سكاي دانس ميديا.