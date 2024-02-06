مر عام بالتمام والكمال على الكارثة الطبيعية الأبشع التي ضربت الحدود التركية السورية، حيث لا تزال الجارتان تتجرعان الآثار الكارثية لأسوأ زلزال بتاريخها أودى بحياة عشرات الآلاف.

ومن مفرقات القدر أن تضرب هزة أرضية جديدة نفس المنطقة الحدودية التركية السورية، في ذكرى الزلزال الموافقة اليوم الثلاثاء، وتقريبا نفس التوقيت الزمني المبكر.

وسجل المركز الأورومتوسطي للزلازل عبر موقعه هزة أرضية جديدة بقوة 3 ريختر وعمق 5.9 كيلومتر، ضربت الحدود السورية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء. وأعقب الهزة الأرضية بعدها بـ3 ساعات هزة أخرى في شرق تركيا بلغت قوتها 3.2 ريختر بعمق 6.9 كيلو متر ثم هزتين آخرتين أمس واول أمس.

* تركيا تحيي ذكرى مرور عام على الزلزال المدمر

أحيت تركيا يوم الثلاثاء ذكرى زلزال 6 فبراير الذي خلّف أكثر من 53 ألف قتيل في جنوب شرق البلاد. وأدّت الهزة الأرضية العنيفة بقوة خلال 65 ثانية لمقتل 53,537 شخصاً، بحسب أحدث حصيلة نشرتها السلطات التركية.

وفي سوريا توفى 6 آلاف شخص ما رفع حصيلة الكارثة في البلدين إلى حوالي 60 ألف قتيل، لتصبح بين أكثر 10 كوارث حصداً للأرواح خلال المئة عام الماضية، بحسب وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.