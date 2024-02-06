أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء قبول تظلمات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام من النتائج، بالإدارات التعليمية التابع لها المدرسة بداية من غد الأربعاء ولمدة أسبوعين.

وأوضحت المديرية، أن خطوات تقديم التظلم بالإدارة التعليمية تتضمن قيام الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.

وتابعت أنه يتوجب على الطالب سداد الرسوم المقررة ومقدارها 40 جنيها للمادة الواحدة بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019، باتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

وأشارت المديرية، إلى أنه بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

وأوضحت أنه حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.