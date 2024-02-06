سول: عفو رئاسي خالص يشمل وزير الدفاع وكبير موظفي الرئاسة السابقين

قال مسئولون في كوريا الجنوبية، إن الرئيس "يون سوك - يول" منح عفوا خاصا لأكثر من 450 ألف شخص اليوم الثلاثاء، بمناسبة العام القمري الجديد، ومن بينهم وزير الدفاع السابق "كيم كوان - جين" وكبير موظفي الرئاسة السابق "كيم كي - تشون".

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن العفو الرئاسي الخاص، وهو الرابع من نوعه منذ تنصيب يون في عام 2022، سيدخل حيز التنفيذ بشكل قانوني صباح غد الأربعاء في الفترة التي تسبق العام القمري الجديد يوم السبت.

ومن بين أبرز المستفيدين من ذلك العفو، "كيم كوان - جين"، الذي شغل منصب وزير الدفاع في الفترة من عام 2010 إلى عام 2014، و"كيم كي - تشون" كبير موظفي الرئاسة السابق للرئيسة السابقة المخلوعة "بارك كون - هيه".

وكانت محكمة سول العليا، قد قضت في العام الماضي بسجن وزير الدفاع السابق لمدة عامين بتهمة إصدار أوامر للقيادة السيبرانية العسكرية بنشر تعليقات على شبكة الإنترنت لصالح الحكومة آنذاك، قبل الانتخابات الرئيسية في عام 2012.

ويشغل "كيم كوان - جين" حاليا منصب نائب رئيس لجنة الابتكار الدفاعي الرئاسية.

وفي إعادة محاكمته الشهر الماضي، قضت محكمة سول العليا بسجن "كيم كي - تشون"، لمدة عامين على خلفية اتهامات بأن حكومة بارك أمرت بإصدار قائمة بالهيئات الثقافية والفنانين المعارضين واستبعدتهم من الإعانات الحكومية.