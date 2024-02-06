تراجع إنفاق الأسر في اليابان خلال ديسمبر الماضي

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أعلنت وزارة الاتصالات والشؤون الداخلية في اليابان اليوم الثلاثاء تراجع متوسط الإنفاق للأسر في اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 5ر2% سنويا إلى 329518 ين (03ر2219 دولارا) شهريا.

كان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق بنسبة 2% فقط بعد تراجعه بنسبة 9ر2% خلال نوفمبر الماضي.

وعلى أساس شهري تراجع إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 9ر0% في حين كان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 2ر0% بعد تراجعه بنسبة 1% خلال نوفمبر.

في الوقت نفسه تراجع متوسط الدخل الشهري للأسرة اليابانية خلال ديسمبر الماضي بنسبة 2ر7% سنويا إلى مليون و99805 ين.