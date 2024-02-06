محافظ القاهرة: نفذنا 14 مشروعا في الزاوية الحمراء وعزبة خيـرالله بـ110 ملايين جنيه

وقع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون، لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لتطوير منطقتي عزبة خيرالله والزاوية الحمراء، وذلك بمنحة الإتحاد الأوروبي مفوض إلى الوكالة الفرنسية بقيمة 43 مليون جنيه، ضمن برنامج الارتقاء الحضري والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة واستكمال تطوير المناطق المحرومة.

وأكد عبدالعال، أن محافظة القاهرة تولي اهتمامًا بالغًا لتطوير المناطق العشوائية، وتحسين مسـتـوى الخـدمـات بها، اتسـاقًا مـع خطة الدولة التي حددت معالم واضحة لتطوير العشوائيات مع العمل بالتوازي على تحسـيـن مسـتوى الخدمات بها وتخطيـط الأماكن غير المخططة بمبدأ التنمية بالمشاركة واسـتكمال التطـوير للمناطق المحرومة من الخدمات.

ونوه عبدالعال، بتنفيذ 14 مشروعا فرعيا داخل نـطاق محافظة القاهرة بمنطقتي الزاوية الحمراء وعزبة خيـرالله، وذلك بتكلفة إجمالية تقديرية تصـل إلى 110 ملايين جنيـه كمرحلة أولى، أدت إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستفاد منها ما يقرب من مليون مواطن في الزاوية الحمراء وعزبة خيرالله.

وثمن محافظ القاهرة، التعاون المثمر بين المحافظة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي أثمرت عن تنفيذ عدة مشروعات تستهدف رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مضيفا أنه تم تمويل هذه المشروعات من خـلال توقيع عقود عمل بـين محافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنحة مقدمة مـن الوكالة الفرنسية للتنمية الممولة مـن الاتحاد الأوروبى، وهم مـن الشركاء الأساسيين للعمل فـى منظومة تطوير المناطق العشوائية مـع الدولة، آملًا أن يثمر هـذا المجهـود والتطوير في منطقتي الزاوية الحمراء، وعزبة خيـرالله القاهرة بشكل مباشـر وإيجابي في خطـة محافظـة القـاهرة ورؤيتهـا لتطوير المناطق العشوائية، وتحسـين مستوى الخدمات في هذه المناطق.

وأضاف محافظ القاهرة: "نشهد بدايـة مشروعات المرحلة الثانية واستكمال مجهودات التعاون البناء بين محافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تشمل 7 مشروعات فرعية بتكلفة إجمالية تقديرية تصل إلـى 43 مليـون جنيه، والتي تشمل تقديم الخدمات لعدد يقـارب 100 ألف مواطن بهذه الأماكن إضافة إلى توفير 26 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

وأشار إلى أن مشروعات المرحلة الثانية تشمل قطاعـات الصـحة، والصـرف الصحي، ورفـع كفـاءة الطرق وإنارة، وتتضمن إحلال وتجديد لخطـوط الصرف الصحي بمنطقـة أرض العجـوز بحي الزاوية الحمراء بطول حوالي 2055 مترا مربعا، وتشمل تنفيذ وصلات منزلية وغرف للتفتيش ومطابق، إضافة إلى رفع كفاءة وتطوير الطرق بمنطقة أرض العجوز بحي الزاوية الحمراء 2000 متر مربع أسفلت وتركيب الإنترلوك بمسطح 7000 متر مربع.

ونوه بمشروع رفع كفاءة وتطوير مركز الأمراض الصدرية بحي الزاوية الحمراء، ومشروع رفع كفاءة وتطوير الشوارع المؤدية إلى مركز الأمراض الصدرية بحى الزاوية الحمراء بمسطح 8640 متر مربع انترلوك، ومشروع رفع كفاءة وتطوير مركز رعاية طفل بحي الزاوية الحمراء، و إحلال وتجديـد خطوط إنحدار الصرف الصحي بحارة أمــين وشارع حسن أبو النجا بعزبة خير الله بحي مصر القديمة بطول حوالي 1400متر مربع تشمل تنفيذ وصلات منزلية وغرف للتفتيش ومطابق، ورفـع كفـاءة شبكة الطرق وممرات المشاة بحارة أمين وشارع حسن أبو النجا بعزبة خير الله بحي مصر القديمة بمتفرعات شارع عمر بن الخطاب بعزبة خير الله بمسطح 4000 متر مربع انترلوك.