وزير الدفاع السعودي ونظيره الهندي يبحثان آفاق التعاون في المجالات الدفاعية

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه اليوم الثلاثاء بنظيره الهندي أجاي بهات في مكتبه بالرياض "آفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الدفاع السعودي استعرض مع نظيره الهندي "خلال اللقاء علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

واتفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في شهر سبتمبر 2023، على استمرار التعاون الدفاعي بين البلدين.

جاء ذلك في بيان سعودي هندي مشترك، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" في ختام زيارة محمد بن سلمان إلى الهند.

واتفق الجانبان على "استمرار التعاون والعمل بينهما على إمكانيات التطوير المشترك لإنتاج المعدات الدفاعية"، وفقا للبيان.

وبلغ مستوى التجارة الثنائية بين السعودية والهند أكثر من 52 مليار دولار أمريكي في 2022، بمعدل نمو يزيد عن 23 بالمئة، مما جعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، التي أصبحت رابع أكبر شريك تجاري للهند، وفق البيان المشترك.