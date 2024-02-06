إنقاذ متسلقين مصابين من فوق أعلى قمة جبل في النمسا

تمكنت السلطات النمساوية من إنقاذ اثنين من متسلقي الجبال المصابين من جمهورية التشيك، اليوم الثلاثاء، بعد أن أمضيا يومين في ملجأ للطوارئ على أعلى جبل في البلاد.

وكان المتسلقان قد أجريا مكالمة طوارئ مساء أول أمس الأحد، بعد إصابتهما بصخرة سقطت على السطح الشمالي لنهر جروس جلوكنير.

وحالت ظروف العاصفة دون إنقاذهما يومي الأحد أو الاثنين، فاضطرا إلى للذهاب إلى ملجأ جلوكنير المؤقت، وهو هيكل فولاذي أنبوبي مثبت على صخور صلبة على ارتفاع 3205 أمتار فوق مستوى سطح البحر وهو مصمم لتوفير مكان للجوء المتسلقين الذين يتعرضون لأزمات.

وظل المتسلقان على اتصال بفريق الإنقاذ الجبلي في المنطقة عبر الهاتف المحمول.

وتم نقل المتسلقين اللذين يبلغان من العمر 25 و39 عاما من الجبل في نهاية المطاف، بواسطة مروحية تابعة للشرطة.