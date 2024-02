نشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، يرصد غناء أطقمها وأطقم الهلال الأحمر المصري مع الأطفال النازحين بمخيم الإيواء في منطقة المواصي في خان يونس؛ تخفيفًا عليهم.



وأظهرت اللقطات أحد عناصر الهلال الأحمر المصري وهو يطلب من طفل فلسطيني الغناء، حتى يردد وراءه كلمات الأغنية؛ في محاولة لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال.

Palestine and Egyptian Red Crescent teams sing with displaced children at the shelter camp in the Mawasi area in #KhanYunis.#Gaza#HumantarianHeroes 🫶@EG_Red_Crescent pic.twitter.com/e5mDomgFET