نشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، يرصد غناء أطقمها وأطقم الهلال الأحمر المصري مع الأطفال النازحين بمخيم الإيواء في منطقة المواصي في خان يونس؛ تخفيفًا عليهم.



وأظهرت اللقطات أحد عناصر الهلال الأحمر المصري وهو يطلب من طفل فلسطيني الغناء، حتى يردد وراءه كلمات الأغنية؛ في محاولة لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال.

Palestine and Egyptian Red Crescent teams sing with displaced children at the shelter camp in the Mawasi area in #KhanYunis.#Gaza#HumantarianHeroes 🫶@EG_Red_Crescent pic.twitter.com/e5mDomgFET — PRCS (@PalestineRCS) February 6, 2024

ويدخل عدوان الاحتلال على قطاع غزة يومه الثالث والعشرين بعد المئة، حيث كثّف قصفه الجوي والبري والبحري في أنحاء متفرقة، تركزت غرب مدينة غزة، وشمال القطاع، والمناطق الشرقية من خان يونس.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة.



ونوهت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



وأعلنت الوزارة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27 ألفًا و585 شهيدًا و66 ألفًا و978 إصابة.