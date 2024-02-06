بلينكن: فظائع 7 أكتوبر وعدم استسلام حماس واختبائها وراء المدنيين أوصلنا للوضع الحالي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّ المسار الأفضل حاليًّا والأكثر فاعلية هو الوصول لهدنة ممتدة في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثان، في الدوحة، مساء الثلاثاء، أن أفضل سبيل لوضع حد لهذا النزاع هو الوصول لاتفاق بخصوص المحتجزين في قطاع غزة.

وأوضح أنّ بلاده عملت على هذا المسار مع مصر وقطر، لافتًا إلى رد حركة حماس على اتفاق الإطار، فيما سيتم التركيز لاحقًا على هذا المسار في المرحلة المقبلة.

وشدد على أن هذا المسار يوفّر آفاقًا لهدنة ممتدة وإخراج الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة، مؤكدًا أن الكثير من العمل ينبعي أن يتم لإنجاز ذلك.

ولفت إلى أن ما يحدث حاليًّا كان من الممكن تفاديه لو أن حركة حماس لم تفعل ما سمّاها الفظائع في السابع من أكتوبر أو أنها لم تختبئ وراء المدنيين وألقت سلاحها واستسلامها على حد تعبيره.

وأكّد أن المسار الأفضل حاليًّا هو إمكانية أن يكون الاتفاق الجديد بخصوص المحتجزين أمرًا واقعًا.