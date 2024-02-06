صحيفة عبرية: برلمان ولاية أمريكية يمنع دخول وفد إسرائيلي

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن برلمان ولاية كولورادو الأمريكية منع وفدا إسرائيليا من الدخول على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن "الوفد الإسرائيلي يتكون من ستة عائلات لمحتجزين وقتلى إسرائيليين في أحداث 7 أكتوبر، حيث تفاجأوا بعدم السماح لهم بدخول مجلس النواب"، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.

أوضحت الصحيفة أن "ممثلي أهالي المحتجزين كانوا يقومون بحملة دعائية في الولايات المتحدة، مع ممثلين عن وزارتي الشتات والخارجية الإسرائيليتين".

وأكدت أن "رئيسة مجلس النواب بالولاية جولي مكلوسكي، منعت الوفد الإسرائيلي من دخول البرلمان، موضحة أنها غير معنية بالسماح بإقامة الحدث في قاعة مجلس النواب"، دون مزيد من التفاصيل.

وبررت رئيسة المجلس تصرفها، قائلة: "تخوفتُ من أن إثارة هذه القضية في مجلس النواب، سيكون لها آثار طويلة المدى على كيفية العمل معاً من أجل شعب كولورادو"، وفق الصحيفة العبرية.