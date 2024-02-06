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قال البلجيكي توم سينتيفنت المدير الفني السابق لمنتخب جامبيا، إنه توقع فشل كبار القارة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وأضاف سيتيفنت في تصريحات تليفزيونية: "لم نلعب أي مباراة ودية قبل بطولة إفريقيا، وبدأنا المعسكر قبل البطولة بستة أيام فقط، ولم نحصل على أي دعم مادي وكنت محبطا جدا، لأنني كنت أطمح للوصول لثمن النهائي".

وتابع مدرب جامبيا: "كمدرب كنت أطمح للفوز ببطولة إفريقيا والوصول لكأس العالم، لكن الظروف لم تساعدنا".

وأتم: "توقعت قبل البطولة أن كوت ديفوار ستصل للنهائي لمواجهة نيجيريا وهذا قد يحدث الآن".