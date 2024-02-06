 مشروع ويسترن ديجيتال الأمريكية في اليابان يحصل على دعم حكومي ياباني بقيمة 150 مليار ين - بوابة الشروق
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مشروع ويسترن ديجيتال الأمريكية في اليابان يحصل على دعم حكومي ياباني بقيمة 150 مليار ين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 7:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 7:49 ص

أعلنت شركة حلول تخزين البيانات الأمريكية ويسترن ديجيتال كورب اليوم الثلاثاء أن مشروعها الياباني المشترك مع شركة حلول رقائق الذاكرة اليابانية كيوكسيا كورب سيحصل على دعم من الحكومة اليابانية يصل إلى 150 مليار ين (01ر1 مليار دولار) لمصنعيه في يوكايشي وكيتاكامي باليابان.

يذكر أن منشآت التصنيع التابعة لشركة ويسترن ديجيتال في اليابان التي ستحصل على الدعم تشمل المنشآت التي ستنتج رقائق الذاكرة المؤقتة ثلاثية الأبعاد التي تعتمد على الربط بين تكنولوجيا الرقائق المبتكرة والجيل المستقبلي لعقد البيانات المتقدمة.

تقدم الحكومة اليابانية الدعم للمشروع في إطار برنامج يستهدف تسهيل استثمار الشركات في أحدث مصانع إنتاج أشباه الموصلات وتأمين إمدادات مستقرة للرقائق في اليابان.

وفي عام 2022 وافقت الحكومة اليابانية على منح مصنع مشروع ويسترن ديجيتال في يوكايشي دعم يبلغ 9ر92 مليار ين.

ومع استمرار المشروع المشترك منذ أكثر من 20 عاما، تتوقع الشركتان الأمريكية واليابانية استمرار تطوير وإنتاج أحدث رقائق الذاكرة في مصنعي يوكايشي وكيتاكامي في اليابان. كما ستساهم الشركتان في تطوير الصناعات المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات.


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