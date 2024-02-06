متحف شرم الشيخ ينظم معرضا تفاعليا للأطفال تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للسرطان

نظم متحف شرم الشيخ، معرضًا تفاعليًا للأطفال، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسرطان الذي يجري الاحتفال به في 4 من شهر فبراير كل عام، وتضمنت فعاليات المعرض بعض الألعاب التفاعلية التي تهدف إلى توعية الأطفال بمرض السرطان في جو مليء بالبهجة والحيوية والنشاط.

وأكد محمد حسنين مدير المتحف، إطلاق فعاليات المعرض يوم الأحد الماضي، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر كامل تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للسرطان، ضمن الفعاليات التي يقوم بها المتحف لربط جمهوره والمجتمع من حوله بالأحداث والمناسبات العالمية، بهدف التوعية وإثراء القاموس الثقافي لديهم.

وأوضح مدير المتحف، في تصريح اليوم، أنه يجري تنظيم المعرض يوميًا بقاعة العرض المؤقت على مدار 3 ساعات، بداية من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساءً، ويستهدف الفئة العمرية من 6 إلى 16 عامًا.

وأوضح أن المشاركة في فعاليات المعرض مجانية، ولا تتضمن زيارة قاعات العرض المتحفي.

وأكد أن فعاليات المعرض تتضمن رسومات ملونة، ومجسمات مبهجة، فقرات متنوعة، وألعاب تعليمية وأنشطة لتنمية الذهن وتحفيز التفكير، واستعراض بعض القصص بشكل لافت، لتشجع الأطفال على التعرف على الأمراض المختلفة وطرق الوقاية منها بشكل يتناسب مع المراحل العمرية التي تتردد على المعرض، وتوجد العديد من الطاولات المخصصة للأشغال اليدوية لتنمية قدراتهم على تصميم قطعة فنية بأنفسهم.