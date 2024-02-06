وزير الداخلية التركي: 5 جرحى في إطلاق نار أمام محكمة إسطنبول

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن مسلحين حاولوا الهجوم على نقطة تفتيش أمام مجمع المحاكم الرئيسي في منطقة تشاجلايان بمدينة إسطنبول، في الساعة 11:46 صباحًا (بالتوقيت المحلي).

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، أن الهجوم أسفر عن إصابة 5 أشخاص؛ بينهم 3 ضباط شرطة، مؤكدًا إلقاء القبض على منفذي الهجوم، وهما رجل وامرأة.

Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur.



1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır.



Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تركية بسماع دوي إطلاق نار اليوم الثلاثاء، أمام مجمع المحاكم الرئيس في مدينة إسطنبول بتركيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد لحظة الهجوم، والذعر الذي أصاب المواطنين في المنطقة المحيطة.