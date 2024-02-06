 خارجية فلسطين: إسرائيل تستقبل بلينكن بتصعيد جرائمها ضد المدنيين وحرمانهم من حقوقهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خارجية فلسطين: إسرائيل تستقبل بلينكن بتصعيد جرائمها ضد المدنيين وحرمانهم من حقوقهم

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 12:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 12:40 م

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تستقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتصعيد جرائمها وإبادتها الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، واستهداف المدنين ومنع وصول الاحتياجات الأساسية ومواصلة تدمير قطاع غزة، وجعله غير قابل للسكن.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - أن إسرائيل تبعث رسائل قوية تتحدى فيها المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية من خلال "حشر" أكثر من 1.3 مليون مواطن في رفح، ومنطقتها، وسط تهديدات باجتياح تلك المنطقة وارتكاب المزيد من المجازر، كما تستقبل بلينكن بتعميق تقطيع أوصال الضفة الغربية، واستمرار اعتداءات المستوطنين، ونشر المزيد من حواجز الموت وشل حركة المواطنين.

وطالبت الوزارة، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته بتحرير حقوق الشعب الفلسطيني بقوة القانون الدولي من براثن دولة الاحتلال، وقرار أممي ملزم يتعدى صيغة إدارة الصراع نحو حله وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وممارسة أقصى الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطين، ودعمها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بشكل عاجل، يكتسب أهمية كبيرة في تهدئة الصراع، وتوفير المناخات المناسبة لحله، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.


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