بكين تتهم واشنطن بتأجيج الصراع في الشرق الأوسط

اتهمت الصين، الولايات المتحدة بتأجيج الصراع في الشرق الأوسط، من خلال هجماتها الانتقامية التي شنتها على أهداف في العراق وسوريا؛ ردا على هجوم شنته ميليشيات موالية لإيران في الأردن، لقي فيه 3 جنود أمريكيين حتفهم.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون، إن تصرفات الولايات المتحدة في المنطقة تعزز الحلقة المفرغة من العنف والعنف المضاد، حسبما ذكر التلفزيون الحكومي الصيني اليوم الثلاثاء.

ودعت بكين، الأطراف المعنية إلى الحفاظ على الهدوء واحترام سلامة أراضي الدول ووقف العمليات العسكرية غير القانونية.

وضرب الجيش الأمريكي، أكثر من 85 هدفا في سوريا والعراق في 3 فبراير الجاري.

وأعلنت الولايات المتحدة، أن الأهداف شملت مراكز القيادة ومواقع الاستخبارات ومستودعات الأسلحة التي يستخدمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والميليشيات التابعة له.

كانت الولايات المتحدة، ترد على هجوم شنته ميليشيات موالية لإيران في الأردن في 28 يناير الماضي، لقي فيه 3 جنود أمريكيين حتفهم وأصيب عدد آخر بجروح.

وتريد الحكومة الصينية، التي تحافظ على علاقات جيدة مع دول المنطقة، بما في ذلك إيران، أن تكون محايدة في صراع الشرق الأوسط وتدعو إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وطرق الشحن.

ومع ذلك، تدعو واشنطن الصين إلى استخدام نفوذها في المنطقة؛ لوقف إمدادات الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.