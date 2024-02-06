الخارجية الأمريكية: نشعر بالقلق الشديد من الأوضاع في جنوب قطاع غزة

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، صامويل وريبرج، إن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، تأتي ضمن جهود الإدارة الأمريكية التي تستهدف إطلاق سراح «الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين» المحتجزين لدى حركة حماس بقطاع غزة، ودعم جهود استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الثلاثاء، إلى تطلع وزير الخارجية خلال جولته إلى الشرق الأوسط للاستماع إلى قادة المنطقة حول رؤيتهم تجاه مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، لافتا إلى رفض الولايات المتحدة استمرار حركة حماس في حكم غزة.

ونوه إلى أهمية التنسيق مع مصر والسعودية وقطر وفلسطين، بشأن الأوضاع في قطاع غزة وطرح حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية، مؤكدا عدم قدرة بلاده على فرض إرادتها على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

وأشار إلى إدانة الخارجية الأمريكية التصريحات بعض المسئولين الإسرائيليين على رأسهم وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش، قائلا: «لا نقبل تصريحاتهم التحريضية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، نرفض ذلك، ولدينا قلق شديد من الوضع في جنوب القطاع ونتطلع إلى الاستماع من الحكومة الإسرائيلية رسميا عن موقفها خلال جولة الوزير إلى إسرائيل».

وأكد رفض الولايات المتحدة مبدأ إعادة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة أو التهجير القسري لسكان القطاع وتقليص مساحتها لإقامة منطقة عازلة مع إسرائيل، قائلا: «كل شبر في غزة هي أراض فلسطينية».