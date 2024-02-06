كشف قصر باكنجهام في بريطانيا، عن إصابة الملك تشارز بالسرطان، وأشار بيان ملكي إلى أن الملك بدأ برنامجًا للعلاج.

جاء الكشف عن مرض الملك، أثناء علاج تشارلز الأخير لتضخم البروستاتا الحميد، وعلى الرغم من أن قصر باكنجهام لم يكشف عن نوع السرطان الذي تم تشخيص إصابة الملك به، فمن المفهوم أنه ليس سرطان البروستاتا، بحسب الجارديان.

ولم يكشف عن تفاصيل نوع الاختبارات التي خضع لها تشارلز، ولكن مثل هذه الفحوصات الخاصة بالسرطان يمكن أن تشمل اختبارات الدم والمسح الضوئي وأخذ عينة صغيرة لفحصها بالمجهر لمعرفة ما إذا كانت هناك أي خلايا غير طبيعية.

- السرطان في المملكة المتحدة

في كل عام، يتم تشخيص أكثر من ثلث (36%) جميع حالات السرطان في المملكة المتحدة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر، وفقًا للبيانات التي استعرضتها صحيفة الجارديان.

وبشكل عام، يتم تشخيص ما يقرب من 400 ألف حالة سرطان في المملكة المتحدة كل عام، أي ما يعادل أكثر من 1000 حالة كل يوم.

أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر في المملكة المتحدة هي سرطان البروستاتا والرئة والأمعاء والمثانة، يليه سرطان الجلد الميلانيني.

ويموت نحو 167 ألف شخص بسبب السرطان كل عام في المملكة المتحدة. وتشير الأرقام إلى أنه لا يزال السبب الرئيسي للوفاة في المملكة المتحدة، حيث يسبب 25% من جميع الوفيات.

ومع ذلك، فإن نصف الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في إنجلترا وويلز يبقون على قيد الحياة من مرضهم لمدة 10 سنوات أو أكثر.

وتقول الجاريان إن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن وتضاعفت في الخمسين عامًا الماضية في المملكة المتحدة، وذلك بسبب مزيج من الاكتشاف المبكر والعلاج الأفضل والتقدم البحثي.

ولم يكشف القصر عن العلاج الذي سيخضع له تشارلز، مكتفيًا بالقول إنه بدأ "جدولًا من العلاجات المنتظمة".

- أنواع العلاج

يمكن أن يشمل ذلك: العلاج الكيميائي، عندما يتم استخدام دواء لقتل الخلايا السرطانية؛ العلاج الإشعاعي، الذي يستخدم الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية؛ أو الأدوية المستهدفة التي تجد الخلايا السرطانية وتهاجمها.

ومن المفهوم أن الملك سيعامل كـ"مريض خارجي"، مما يعني أنه لن يضطر إلى البقاء في المستشفى أثناء تلقي العلاج. ومع ذلك، وبموجب نصيحة الأطباء، فإنه سيتراجع عن واجباته العامة. وقال المسئولون إنه سيظل قادرًا على "القيام بالأعمال الحكومية والأوراق الرسمية كالمعتاد".

وأضافوا أن الملك "لا يزال إيجابيا تماما بشأن معاملته" و"يتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن". سيكون الحفاظ على موقف إيجابي أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة له للتعامل مع الأخبار.

وعلى الرغم من أن الكثيرين يصابون بالسرطان مثل تشارلز، إلا أنه ليس الجميع على دراية كاملة بالعلامات والأعراض.

وهي تشمل تغيرات في عادات الأمعاء، والانتفاخ، والنزيف، وفقدان الوزن، وعسر الهضم أو حرقة المعدة، والحكة أو إصفرار الجلد، وآلام البطن أو الظهر، والشعور بالتعب أو الإعياء.