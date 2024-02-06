البحرين تبيع سندات خزانة لأول مرة منذ أغسطس الماضي

باعت البحرين سندات خزانة بقيمة ملياري دولار، في ظل إقبال قوي من المستثمرين مما ساعد الدولة في خفض سعر العائد على السندات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن البحرين حددت سعر العائد على السندات السباعية الإسلامية عند مستوى 6% في حين كانت المحادثات في البداية تدور حول عائد قدره 625ر6%.

كما باعت سندات تقليدية مدتها 12 عاما بعائد يبلغ 5ر7% في حين كان النطاق السعري المطروح يتراوح بين 625ر7% و75ر7%. وبلغت قيمة كل طرح مليار دولار. في الوقت نفسه، تركز أغلب الاكتتاب في السندات البالغ قيمته 14 مليار دولار دون حساب فوائد الإدارة المشتركة على السندات الإسلامية.

يأتي دخول البحرين سوق السندات لأول مرة منذ أغسطس الماضي، بعد خطوة مماثلة من جانب المكسيك والبرازيل والمملكة العربية السعودية التي باعت في الشهر الماضي سندات بقيمة 12 مليار دولار مستفيدة من تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية منذ أكتوبر الماضي واستخدام الحصيلة في سد العجز المالي.

من ناحيته، قال كريم الدواني مدير محفظة في شركة أبوظبي للاستثمار إن الظروف في سوق السندات حالية مواتية بشكل استثنائي للدول الراغبة في الحصول على تمويل، مشيرا إلى أنه تم تعديل تسعير السندات بما يتراوح بين 10 و15 نقطة أساس. كانت أخر مرة باعت فيها البحرين سندات في أغسطس الماضي وكانت سندات مدتها 10 سنوات بقيمة مليار دولار.