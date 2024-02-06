 قوات الاحتلال تقتل شابا فلسطينيا في نابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تقتل شابا فلسطينيا في نابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار

وكالات
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 3:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 3:39 م
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم الثلاثاء، على شاب فلسطيني عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس بحجة تنفيذ عملية إطلاق نار.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا» الفلسطينية، منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول للمكان.

وزعمت مصادر عبرية أن شاب أطلق النار على جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز بيت فوريك شرقي نابلس قبل إصابته.

وأفادت المصادر العبرية بأنه لم تقع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات إضافية من جنودها إلى المنطقة، حاجز بيت فوريك، ومنعوا الحركة في محيطه.

وأظهر شريط مُصوّر الشاب المُصاب ملقى على الأرض.


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