محافظ الدقهلية يتسلم سيارات إطفاء ومعدات لدعم برنامج الحماية المدنية بالمحافظة

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تسلم الدكتور أيمن مختارمحافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، سيارات إطفاء خفيفة بمكينات إطفاء نقالي، ولنش إنقاذ نهري، وتجهيزاتها؛ لدعم برنامج الحماية المدنية بالدقهلية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وقال المحافظ، إنه تم توفير سيارات الإطفاء واللنش الجديد بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه، وذلك من خلال مناقصة عامة تم طرحها من خلال الديوان العام.

وحضر التسلم العميد أشرف جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، والنقيب ياسر البردويل مسئول سيارات الإطفاء بالإدارة.

وأكد المحافظ، أن قوات الحماية المدنية هم درع الأمن والآمان للمواطنين والمنشآت العامة والخاصة في حالات حدوث الحوادث والحرائق.

وثمن المحافظ جهود رجال الحماية المدنية من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، مشيرا إلى أهمية الجاهزية الدائمة للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

يأتي ذلك في إطار الخطة الاستثمارية لمحافظة الدقهلية، وهي تعد إضافة كبيرة لبرنامج الحماية المدنية بالمحافظة.